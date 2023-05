7º Encontro de Relíquias de Aquidauana é a maior exposição de carros antigos do MS

O 7º Encontro de Relíquias em Aquidauana, MS, Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho / Kevyn Moraes

Aquidauana estará em festa nos dias 9,10 e 11 de junho. Será o 7º Encontro de Relíquias da cidade, que tem entrada gratuita e vai contar com shows musicais especiais, como o da Banda Raimundos. Amantes ou não de automobilismo, ficarão impressionados com as relíquias (carros antigos), que serão expostos na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, da cidade. Marque na sua agenda e venha ficar bem na selfie.