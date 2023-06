7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, está chegando a hora

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

A avenida Pantaneta, no bairro Alto, da cidade será o endereço dessa festa que é gratuita, nos dias 9, 10 e 11 de junho. Serão três dias de muita alegria e os mais variados shows musicais, além de espetáculos como os do Jacaré du Brejo, com suas manobras incríveis em motocicletas. Tatuadores estarão fazendo tattoos na hora, numa festa que terá ainda praça de alimentação, banheiro e segurança. Já tem “Kombeiros” do Brasil e do exterior, chegando para participar desse evento que é inesquecível.