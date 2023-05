7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, um evento gratuito para todas as gerações

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana com show da Banda Marasmo / Kevyn Moraes/O Pantaneiro

A banda de Rock Marasmo, também vai se apresentar no festival. Os artistas, que são da cidade de Aquidauana, em seus shows não deixam ninguém ficar parado, independentemente da idade. Então, reúne os amigos, os familiares e venha se divertir no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho de 2023, com entrada franca.