7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, uma exposição que não tem outra igual

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9,10 e 11 de junho, vai acontecer a maior exposição de carros antigos do MS, na cidade de Aquidauana. Com entrada gratuita, o evento é o mais esperado da região, e concentra inúmeros carros antigos que são verdadeiras relíquias. Além das maravilhas de modelos, que estarão expostos para admirar e fotografar, shows musicais irão balançar o público com muito pop, rock e blues. A festa terá também, segurança, banheiro, praça de alimentação e muito mais. Então, nos dias 9,10 e 11 de junho, todo mundo se encontra na avenida Pantaneta, no Bairro Alto de Aquidauana.