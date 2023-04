8ª Edição da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira em Aquidauana 

Em celebração à Sexta-feira Santa, o município de Aquidauana recebe nesta sexta-feira (07), a maior peça teatral religiosa ao ar livre do Estado, que irá encenar a “Paixão de Cristo”, do grupo teatral AquidaArte.

O teatro “Paixão de Cristo” será realizado a partir das 19h, na Praça da Igreja Matriz (Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição), com entrada gratuita e estrutura de arquibancadas para receber o público.

Este ano, além do teatro, haverá um musical, além de vários momentos inéditos e surpresas. A peça envolverá o público, com a proposta de ser um grande coral ao ar livre.

O evento é uma realização e custeado pela Prefeitura de Aquidauana e Câmara Municipal de Aquidauana, é organizado pela Paróquia Imaculada Conceição e Instituto AquidaArte, sob direção do vereador Humberto Torres.

O espetáculo tem também o apoio das Secretarias Municipais de Administração, Finanças, Planejamento, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), Governo do Estado via SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O evento envolve todas as comunidades das igrejas católicas de Aquidauana e, também, evangélicos e outras religiões. Em 2022, segundo a organização, cerca de 8 mil pessoas prestigiaram o espetáculo e a expectativa é repetir o sucesso da edição anterior.

Já no sábado, dia 08, a celebração da Semana Santa continuará, com show da dupla Álvaro e Daniel, que fazem sucesso com várias músicas do sertanejo católico. A entrada também é gratuita para o show, em frente à Igreja Matriz.

A 8ª edição do teatro “Paixão de Cristo” integra o calendário anual de eventos de Aquidauana, já em sua 4ª edição passou a compor o calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo e é considerado um dos maiores espetáculos teatrais ao ar livre de Mato Grosso do Sul.