8º Encontro de Relíquias será de 30 de maio a 2 de junho

Foto do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / O Pantaneiro

O feriado de maio tem evento garantido em Aquidauana! A 8ª edição do Encontro de Relíquias acontece de 30 de maio a 2 de junho, feriado prolongado com muita alegria, cultura, confraternização e shows especiais.



O Encontro de Relíquias é a maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, e tem entrada franca.



Entre fotografias e admiração, o público seguia ouvindo histórias, aprendendo, descobrindo um novo mundo: o de colecionadores de automóveis, dos mais variados modelos e anos como, por exemplo, de 1929, 1936, 1974, enfim, carros que deixaram de ser fabricados, mas que se perpetuam na família numa paixão que passa de pai para filho, feito a realeza.



Shows com bandas nacionais de rock estão pré confirmadas, mas ainda é surpresa para os fãs. O 8º Encontro de Relíquias vai surpreender a população sul-mato-grossense! Aguarde!