8º Porco no Rolete da Paróquia acontece neste domingo em Aquidauana

A Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Aquidauana, promove neste domingo, 12 de julho, a 8ª edição do tradicional Porco no Rolete, um dos eventos gastronômicos mais aguardados pela comunidade católica e pelos moradores da cidade. A iniciativa busca reunir famílias e amigos em um momento de confraternização, além de contribuir com as ações e atividades desenvolvidas pela paróquia ao longo do ano.

O almoço será realizado no Clube ARPA, das 12h às 14h, com um cardápio preparado especialmente para a ocasião. Além do porco no rolete, os participantes poderão saborear arroz, feijão gordo, mandioca, farofa e salada.

Os convites custam R$ 50,00, enquanto crianças de até 7 anos não pagam. A organização orienta que cada participante leve prato e talheres, e informa que o almoço será servido exclusivamente no local, sem retirada.

Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial, em todas as comunidades da paróquia ou pelos telefones (67) 9999-6607 (Secretaria Paroquial) e (67) 99940-6032, com Idalino.

Com o lema “Tradição que reúne, sabor que fica!”, o evento chega à sua oitava edição reforçando a tradição de promover integração entre a comunidade, proporcionando um ambiente de convivência, solidariedade e fortalecimento dos laços entre os fiéis e a população de Aquidauana.