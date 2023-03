9ª Conferência Municipal de Saúde em Aquidauana elege propostas e delegados

O tema trabalhado na Conferência de Saúde foi "Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia Amanhã vai ser outro dia" / Divulgação

Foi realizada a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Aquidauana, na Câmara Municipal, promovida pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) e em parceria com o Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana.

O tema trabalhado na Conferência de Saúde foi “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”. A Conferência Municipal de Saúde em Aquidauana teve o objetivo de ser um espaço aberto aos debates, sugestões, participação da sociedade em geral, especialmente, dos trabalhadores da saúde e da população, que puderam contribuir com ideias, projetos e sugestões para fortalecer as políticas públicas de saúde em Aquidauana.

A Conferência Nacional de Saúde acontece a cada 4 anos após a realização das Conferências municipais e estaduais, onde são apontados os rumos para o aperfeiçoamento do SUS.

Estiveram presentes na 9ª Conferência Municipal de Saúde, a secretária de Saúde e Saneamento – Patrícia Panachuki, o presidente do Conselho Municipal de Saúde – Cleoni Dolores, o presidente do Conselho Estadual de Saúde – Caio Leônidas, a diretora do Núcleo Regional de Saúde – Aline Cauneto, o diretor do Funrural – Eulálio Abel Barbosa, Joacir Gomes – representando o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, a representante da Pestalozzi de Aquidauana – Fátima Midoguti Joia e, também, o coordenador de Saúde do Polo indígena, Ademir Chaves.

Participaram também da conferência os vereadores Nilson Pontim (presidente da Câmara de Aquidauana), Wezer Lucarelli (líder do prefeito na Câmara), Francisco Tavares, Clériton Alvarenga e Humberto Torres, o diretor-executivo do trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flávio Gomes da Silva Filho e Luzia Cunha (gabinete).