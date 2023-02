9ª edição do Pirafolia agita Piraputanga

A Banda Lilás e Armazém Brasil se apresenta todas as noites no evento / Divulgação

A 9ª edição do Pirafolia será realizada de 18 a 20 de fevereiro, na praça do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

A Banda Lilás e Armazém Brasil se apresenta todas as noites no evento, com entrada franca.

A 9ª edição da Pirafolia é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e apoio das demais secretarias municipais.