9° BE CMB faz cerimônia de diplomação e formatura do NPOR em Aquidauana

O 9° Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb), conhecido como "Batalhão Carlos Camisão", promoveu nos dias 6 e 7 de dezembro de 2024 as solenidades de premiação, diplomação e formatura dos concluintes do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), Turma "Heróis da FEB".

No dia 6, os formandos participaram da conferência de diplomação e do descerramento da placa que homenageia a turma de 2024. O evento contou com a presença de autoridades militares, familiares e convidados, celebrando o término de um ciclo de formação e dedicação dos futuros aspirantes.

Encerrando as atividades, na noite de 7 de dezembro, ocorreu a Formatura do Aspirantado. Durante a solenidade, os novos Aspirantes a Oficial do Exército Brasileiro receberam de seus familiares a espada de oficial, um símbolo da responsabilidade e da honra assumidas, e realizaram o juramento solene de lealdade à pátria.

O momento mais simbólico da cerimônia foi a marcha dos aspirantes pelo Portão das Armas, marcando oficialmente a conclusão do curso e sua integração como líderes militares preparados para servir à reserva do Exército Brasileiro.

As celebrações destacaram o compromisso do 9° BE Cmb em formações oficiais e valorizaram os valores históricos e patrióticos representados pela turma "Heróis da FEB", uma homenagem aos combatentes da Força Expedicionária Brasileira.

