9º BE Cmb promove cerimônia de Compromisso à Bandeira em Aquidauana

Dispensados prestaram o tradicional juramento à Bandeira do Brasil / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

A Junta de Serviço Militar de Aquidauana realizou, nesta quarta-feira (26), a cerimônia de Compromisso à Bandeira Nacional e entrega dos CDI (Certificados de Dispensa de Incorporação) aos cidadãos da classe de 2008 dispensados de prestar o serviço militar.

O ato ocorreu nas instalações do 9º BE Cmb (9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão) e contou com a participação de autoridades militares e civis, familiares e dos jovens que concluíram essa etapa do processo de alistamento.

Entre os presentes estavam o comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza; o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB); o delegado do Serviço Militar, tenente Jorge de Jesus Oliveira Brandão; e o chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização, tenente Laudecyr Cesar Machado.

Durante a solenidade, os dispensados prestaram o tradicional juramento à Bandeira do Brasil, assumindo o compromisso de respeitar os símbolos nacionais e cumprir seus deveres como cidadãos. Em seguida, receberam os respectivos CDI.

O documento comprova que o cidadão brasileiro realizou o alistamento militar e foi dispensado da incorporação às Forças Armadas. A dispensa pode ocorrer em situações previstas na legislação ou quando o número de alistados excede as possibilidades de incorporação disponíveis.

A solenidade marcou o encerramento do processo de alistamento para os jovens que não foram incorporados, representando uma etapa de transição para a vida civil e reforçando valores relacionados à cidadania, responsabilidade e respeito aos símbolos nacionais.

O alistamento constitui uma obrigação prevista na legislação brasileira para os jovens que completam 18 anos. Para dar continuidade aos procedimentos e obter informações sobre a situação militar, o cidadão deve procurar a Junta de Serviço Militar.



*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes