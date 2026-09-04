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Resgate à memória

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial

Cerimônia aconteceu na manhã desta sexta-feira; primeiro ato do combate completará 82 anos neste domingo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/09/2026 às 17:05

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Formatura em memória dos 82 anos da primeira ação de combate da FEB durante a Segunda Guerra Mundial / O Pantaneiro

O 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate) realizou, na manhã desta sexta-feira (04), em Aquidauana, uma formatura em memória dos 82 anos da primeira ação de combate da FEB (Força Expedicionária Brasileira) durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia reuniu integrantes da unidade, autoridades civis e militares e convidados nas instalações do Batalhão Carlos Camisão.

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial

O evento contou com a presença do comandante do 9º BE Cmb, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza, e resgatou um dos episódios marcantes da participação da engenharia militar brasileira na campanha da Itália.

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial6

A primeira ação de combate da FEB ocorreu em 06 de setembro de 1944, quando a 1ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia realizou o lançamento de uma ponte metálica Bailey sobre o canal Usciana, na Itália.

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial3

A estrutura recebeu o nome de Ponte Sete de Setembro, em homenagem à Independência do Brasil, e teve papel importante para permitir o deslocamento das tropas em uma região afetada pelos combates e pela destruição das vias de acesso.

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial4

O episódio marcou o início da atuação em combate da engenharia da FEB e evidenciou a importância do trabalho dos militares responsáveis pela construção e recuperação de estruturas necessárias ao avanço das tropas aliadas.

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial5

Memória da FEB

A formatura também foi dedicada à preservação da memória dos pracinhas brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e dos militares que integraram o atual 9º BE Cmb durante a campanha.

A unidade sediada em Aquidauana teve participação histórica no conflito como único Batalhão de Engenharia que integrou a Força Expedicionária Brasileira.

9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na Segunda Guerra Mundial7

Ao recordar a ação realizada em setembro de 1944, a cerimônia reforçou os valores de tradição e reconhecimento aos pracinhas que atuaram na guerra, mantendo viva a história daqueles que contribuíram para a missão brasileira na Itália. Em especial, aos militares do atual 9º BE Cmb que participaram daquela primeira ação de combate.

A galeria completa de fotos da cerimônia já está disponível no site O Pantaneiro.

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