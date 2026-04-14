9º BE Cmb convida comunidade para formatura em comemoração ao Dia do Exército

O Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril em memória à Batalha dos Guararapes / Redes Sociais/Exército Brasileiro

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) convida autoridades, familiares e a comunidade em geral para a formatura em comemoração ao Dia do Exército. A solenidade será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 8h30, na sede do batalhão, localizada na Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, em Aquidauana.

O Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril em memória à Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. A data faz referência à batalha que envolveu holandeses e luso-brasileiros, onde se reconhece pela primeira vez as raízes históricas do Exército Brasileiro. Na ocasião, indígenas brasileiros, africanos escravos e brancos portugueses nascidos no Brasil se uniram para reconquistar o território ocupado pelos holandeses no nordeste do país. O evento é considerado o marco simbólico do nascimento do Exército Brasileiro.

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, também conhecido como Batalhão Carlos Camisão, tem atuação destacada no Pantanal sul-mato-grossense. Além das atividades operacionais, a unidade frequentemente realiza solenidades especiais ao longo do ano, incluindo o Dia da Engenharia Militar, celebrado em 10 de abril, quando são destacadas as ações da engenharia na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!