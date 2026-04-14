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História

9º BE Cmb convida comunidade para formatura em comemoração ao Dia do Exército

O evento, aberto ao público, é considerado o marco simbólico do nascimento do Exército Brasileiro

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 08:52

Atualizado em 14/04/2026 às 08:56

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O Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril em memória à Batalha dos Guararapes / Redes Sociais/Exército Brasileiro

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) convida autoridades, familiares e a comunidade em geral para a formatura em comemoração ao Dia do Exército. A solenidade será realizada no dia 16 de abril de 2026, às 8h30, na sede do batalhão, localizada na Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, em Aquidauana.

O Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril em memória à Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. A data faz referência à batalha que envolveu holandeses e luso-brasileiros, onde se reconhece pela primeira vez as raízes históricas do Exército Brasileiro. Na ocasião, indígenas brasileiros, africanos escravos e brancos portugueses nascidos no Brasil se uniram para reconquistar o território ocupado pelos holandeses no nordeste do país. O evento é considerado o marco simbólico do nascimento do Exército Brasileiro.

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, também conhecido como Batalhão Carlos Camisão, tem atuação destacada no Pantanal sul-mato-grossense. Além das atividades operacionais, a unidade frequentemente realiza solenidades especiais ao longo do ano, incluindo o Dia da Engenharia Militar, celebrado em 10 de abril, quando são destacadas as ações da engenharia na região.

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