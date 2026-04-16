9° BECmb comemora Dia do Exército em Aquidauana

O Pantaneiro

A manhã desta quinta-feira (16) foi marcada por civismo e homenagens em Aquidauana, durante a celebração do Dia do Exército no 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Carlos Camisão".

A solenidade reuniu autoridades civis e militares, além de militares da reserva e familiares, reforçando a importância da data e o papel do Exército Brasileiro na história e na defesa do país. Conhecido como “Batalhão de Engenharia da FEB”, o 9º BE Cmb tem forte tradição e ligação com a comunidade local.

Durante a formatura, estando a frente o Comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Helio Augusto Poli de Souza, foram realizadas homenagens a personalidades que se destacam por seus serviços. O juiz de Direito Luciano Beladelli recebeu a Medalha Exército Brasileiro, reconhecimento concedido a civis e militares que contribuem de forma relevante para a instituição.

Também foram homenageados militares da corporação. O subtenente Adroaldo foi condecorado com a Medalha do Serviço Militar de Ouro, enquanto o 2º sargento Júlio César recebeu a Medalha do Serviço Militar de Bronze, em reconhecimento ao tempo de dedicação e serviço prestado.

A cerimônia reforçou valores como disciplina, respeito e compromisso com a nação, além de destacar a importância do Exército na construção da história brasileira. Em Aquidauana, a data mais uma vez foi celebrada com orgulho e participação da comunidade.