A 7ª edição do Encontro de Relíquias promete ser um marco em Aquidauana com show dos Raimundos

7º Encontro de Relíquias acontece dias 9, 10 e 11 em Aquidauana / O Pantaneiro

A 7ª edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana promete ser um marco na cidade com shows incríveis e super estrutura. O evento, tradicionalmente organizado em parceria dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana com Prefeitura de Aquidauana, acontece de 9 a 11 de junho, na avenida Pantaneta, no Bairro Alto.

O 7º Encontro de Relíquias conta com apresentação da banda Raimundos no dia 10. Raimundos é uma das mais aclamadas do cenário nacional. Ainda haverá Chicão Castro, Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeças Ocas. A apresentação de moto ficará por conta do Jacaré do Brejo.

Serão três dias de um dos evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul, que contará com muito blues e rock 'n' roll.

(Raimundos vai se apresentar em Aquidauana no 7º Encontro de Relíquias. Foto: Divulgação)

Para esse ano, a expectativa é receber mais de 20 mil pessoas entre turistas de todo o Brasil, amantes de carros antigos e de rock.

Exposição

O 7º Encontro de Relíquias vai reunir dezenas de carros antigos e muito bem preservados. Esses veículos ficarão expostos para fotos e contemplação dos amantes de carros antigos.

Além disso, uma super estrutura com expositores, tendas, banheiros e Praça de Alimentação vão oferecer comodidade as famílias que irão prestigiar os shows.

6º Encontro

Em 2022, 6° Encontro de Relíquias em Aquidauana foi um verdadeiro sucesso e atraiu milhares de turistas para a região de Aquidauana. Tanto, que a prefeitura agendou a programação para esse ano.



Veja algumas fotos do 6° Encontro de Relíquias em Aquidauana: