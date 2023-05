A Biblioteca SESI Indústria do Conhecimento retoma atividades em Aquidauana

A unidade Biblioteca SESI/Aquidauana em atendimento interno e externo abrange diversos públicos / Divulgação

A Biblioteca SESI Indústria do Conhecimento retornou as atividades calendário anual 2023 no início do mês de março com ações educativas, mantendo e ampliando as parcerias na execução dos projetos educativos.

Conforme o SESI a missão de trabalho em equipe propõe-se no ensino dinâmico por meio da ludicidade e conhecimento reflexivo através dos projetos da Robótica e Reforço Escolar.

A equipe da Biblioteca do SESI consiste no apoio pedagógico: professoras Ana Paula, Adriana, Alice, e administrativo: Rafaela, Cintia e Elaine.

O SESI ressaltou a importância de seguir o cronograma fixo de atividades por meio de plano de ações orientado por parte do SESI/Campo Grande e Secretaria Municipal de Educação/Aquidauana.

As ações culturais e sociais são de excelência com os seguintes projetos: robótica (aulas ministradas de segunda a quinta-feira, período matutino e vespertino); 60+ (aula ministrada somente na segunda-feira no período vespertino, sendo a inclusão digital com pessoas de 60 anos ou mais); hora do conto (mensal); reforço escolar (aulas ministradas de segunda a quinta-feira período matutino e vespertino); projetos datas comemorativas.

"E, além disso, há usuários leitores fazendo leitura no ambiente da biblioteca ou buscando pesquisar com acesso à internet", disse a coordenadora professora Elaine.

Desde o mês de março a equipe está empenhada na execução das atividades pedagógicas no processo do ensino aprendizagem e atividades lúdicas como, por exemplo, Projeto Dia do Circo; Projeto Feliz Páscoa; Hora do Conto; Projeto: Integração e Socialização Bibliotecas SESI; Socializando na melhor Idade e Comunitária Roda Viva Viajando no Universo Infantil Monteiro Lobato e Palestra com a temática Combate a Violência ao Bullying na Escola.

A unidade Biblioteca SESI/Aquidauana em atendimento interno e externo abrange diversos públicos com faixa etária desde crianças, adolescentes, adultos e idosos.

"Externamos nossos sinceros agradecimentos aos colaboradores, às famílias e parceiros nos apoiando na concretização dos projetos educativos, Prefeitura Municipal de Aquidauana, Secretaria Municipal de Educação, Biblioteca Comunitária Roda Viva, Associação Pestalozzi de Aquidauana, Conselho Tutelar, Centro de Convivência do Idoso, Centro Municipal de Educação Infantil Bezerra de Menezes e Escola Municipal Erso Gomes", diz comunicado da equipe.