A contagem regressiva continua para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Serão três dias de festa! 9, 10 e 11 de junho com entrada franca, na avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade. Uma super exposição de carros antigos, que são raridades exclusivas de colecionadores, que estarão em Aquidauana proporcionando muita beleza ao evento. Para ajudar na descontração dessa festa, muita música com a Banda Raimundos, Chicão Castro, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Marasmo, Nômades com muito rock, blues e pop, animando o público que terá à disposição tatuadores e um espetáculo incrível com as manobras radicas das motocicletas do Jacaré du Brejo.