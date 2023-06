A diversidade de eventos no mesmo espaço. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Alex, do Ofá Dourado, de Campo Grande, fazendo sua arte em Aquidauana / O Pantaneiro

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, segue neste sábado, 10 de junho, e a temperatura continua subindo aquecendo o astral e se estabelecendo como o maior evento de carros antigos do Estado do Mato Grosso do Sul.

A diversidade de atrações desde as relíquias, fuscas, kombis, motocicletas, jeep, além de muito artesanato, recebe também tatuadores fazendo suas artes nas peles mais ousadas, aquelas pessoas que chegam na exposição e desejam sair dessa exposição com uma lembrança eternizada no corpo.

O Alex, do estúdio Ofá Dourado, de Campo Grande, MS, é um desses artistas que chegou para mais uma vez ajudar a movimentar esse evento, diferenciado por apresentar uma variação de lazer no mesmo espaço. A avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana.

“O clima está nos favorecendo. A grandiosidade que é é o evento, está nos beneficiando com um grande público. Já é o terceiro ano que nós somos convidados para estar participando do evento, e para gente está sendo bem interessante participar do evento, porque está tendo um movimento acima do esperado. Isso é interessante. Como a gente já vem há alguns anos, já temos uma agenda com clientes que já nos conhecem, fazendo um bom fluxo de pessoas que vêm no evento, pra poder também aproveitar a tatuagem. Como é um evento consagrado em ter a tatuagem, as pessoas já ficam na expectativa e cada vez que a gente vem, a gente vai fazendo amizade e os clientes já vão se preparando para o ano seguinte. Então, está sendo bem interessante o fluxo que está tendo e também a aceitação da tatuagem. As pessoas vêm na expectativa e saem na expectativa superada, de acordo com o que encontram aqui”, explica o tatuador.

Segundo Alex, curiosamente as mulheres estão buscando mais a tatuagem durante esse evento que os homens. O profissional explica que o surpreendente é que elas estão buscando desenhos relacionados a carros. Recentemente uma jovem chegou procurando o desenho de um Impala. Um dos modelos de carro mais vendidos dos Estados Unidos e teve três fases de produção. A primeira, de 1958 a 1985; a segunda, de 1994 a 1996; a terceira, de 2000 a 2020, ano que a Chevrolet deixou de fabricar o modelo.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é tradicionalmente organizado pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.