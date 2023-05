A exposição de carros antigos mais esperada da região está chegando

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é uma grande exposição de carros antigos, de colecionadores de várias cidades do Brasil e do exterior. São relíquias que estarão disponíveis para admiração do público. Além dessas raridades automobilísticas, terá muita música com shows da Banda Raimundos, Chicão Castro, Marasmo, Mané Coxinha e os Cabeça Oca e banda Nômade. A festa, que tem entrada gratuita, continua com o espetáculo das motocicletas do Jacaré du Brejo, os melhores tatuadores do MS e uma infraestrutura para oferecer conforto para as famílias, com banheiro, segurança e praça de alimentação.