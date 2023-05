A festa mais esperada está chegando, é O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9, 10 e 11 de junho, com entrada gratuita, Aquidauana estará recebendo a maior exposição e carros antigos ao ar livre do Estado do MS. Será na Avenida Pantaneta, bairro Alto da cidade. Shows com a Banda Raimundos, Marasmo, Chicão Castro, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, e muito mais para animar essa exposição. Para ficar ainda melhor, tatuadores estarão realizando seu trabalho na hora. Terá também muita emoção com Jacaré du Brejo e os motociclistas fazendo manobras espetaculares. Tudo isso com o conforto de praça de alimentação, segurança e banheiro.