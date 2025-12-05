A importância de ligar 190 em situações de emergência

Em momentos de risco, cada segundo é decisivo — e pode representar a diferença entre salvar uma vida, evitar um crime ou impedir que uma situação se agrave. É por isso que o telefone 190, canal direto com a Polícia Militar, continua sendo a forma mais rápida e eficaz de solicitar ajuda imediata.

O serviço funciona 24 horas por dia, é gratuito e conecta o cidadão à central de emergências, responsável por acionar o apoio policial adequado para cada ocorrência. A rapidez no atendimento permite que equipes sejam enviadas imediatamente para crimes em andamento, violência doméstica, brigas, furtos, roubos, acidentes, ameaças ou qualquer outra situação que ofereça risco à integridade física ou à segurança pública.

Além do atendimento emergencial, os números 190 e 181 também funcionam como canais de denúncia. Pelo 181, a população pode relatar atividades suspeitas de forma totalmente anônima, auxiliando as forças de segurança na prevenção de delitos e na identificação de infratores, fortalecendo a segurança de toda a comunidade.

Quando utilizar o 190?

Você deve ligar sempre que houver situação de emergência, especialmente quando:

Há vítimas da ação de infratores

Ex.: agressões, roubos, violência doméstica, sequestros, crimes em andamento.

Há perturbação da ordem

Ex.: brigas, tumultos, agressividade, conflitos que possam evoluir para violência.

Há risco à vida ou à integridade física

Ex.: acidentes, ameaças, pessoas armadas, comportamento suspeito que indique perigo imediato.