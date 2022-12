À luz de velas: Sem energia por 16h, moradores de Piraputanga passaram Natal no escuro

Moradores do Distrito de Piraputanga no escuro / Divulgação

A véspera de Natal foi frustante para os moradores do Distrito de Piraputanga, cerca de 30 quilômetros de Aquidauana.

Os moradores do Distrito ficaram 16 horas sem energia, sem ter como organizar a tradicional ceia de Natal e, além disso, os comerciantes tiveram muitos prejuízos com produtos perdidos devido a falta de energia.

Ao O Pantaneiro um comerciante, que não quis se identificar, falou que ainda não fez um levantamento de quantos teve em prejuízo.

"Mas perdi produtos perecíveis, sorvetes. Não tenho um valor estimado ainda de quantos foi meu prejuízo", relatou.

E completou. "Meu sentimento é de abandonado por uma empresa que pagamos nossas contas e não tivemos agilidade no serviço", desabafou.

O presidente da Associação dos Moradores de Piraputanga, Edson, disse que está escutando todos os moradores sobre a situação que é corriqueira na região para tomar as devidas providências.

"Os moradores estão dando opiniões e sugestões. Vamos investisgar o verdadeiro culpado dessa situação. Vamos organizar uma reunião e chamar representantes das empresas para tentarmos saber o que realmente aconteceu e evitar outros transtornos como este", falou.

Uma moradora da região há quatro anos disse que já pediu várias vezes para podar algumas árvores na rua em que mora, por estarem condenadas com cupim e, com isso, o risco de queda é muito grande.

"Já aconteceu de cair uma árvore que acabou arrebentando toda a fiação e ficamos novamente sem energia. Na frente da minha casa tem três ávores que estão condenadas e se não ocorrer essa poda, essa árvores podem cair e atingir as fiações. Em um próximo vendaval temos risco de ficar novamente sem energia", enfatizou.

Em grupo de WhatsApp, os moradores da comunidade estão se manifestando sobre a situação e pedindo uma atitude urgente.

"Os prejuízos já são suficientes pra sentir que esse problema não aceita espera!", escreveu um morador.

Furna dos Baianos

Ao saber da situação, o presidente da Associação Furna dos Baianos comentou que a região também sofre com queda de energia constante e, com isso, os moradores têm bastante prejuízo em seus aparelhos eletrônicos e elétricos.

O presidente também relatou o problema com o Bambuzal.

"Há precisamente um ano pegou fogo no bambuzal aqui no meu rancho. Tive prejuízos e continua dando atrito entre a rede de energia e os bambuzal. Inclusive, há cerca de três meses tive que pedir socorro para à Coeso, pois estava pegando fogo de novo. Eles vieram cortaram alguns, mas continua tendo atrito com os fios da rede elétrica. Constantemente temos queda de energia", disse.

Retorno

A Energisa esclarece que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida no último domingo (25/12) no distrito de Piraputanga, foi provocada pelo rompimento de cabos devido galhos de árvores na rede elétrica, após o temporal que atingiu a região. Equipes foram direcionadas ao local e a energia foi normalizada às 00h49.

A Energisa reforça a população para mantenha distância e nunca faça intervenção na rede, nem se aproxime de cabos partidos e/ ou postes danificados. A concessionária orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp Gisa: (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.