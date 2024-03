AABB Comunidade celebra Páscoa com bolo e ovos de chocolate

Alunos do projeto AABB Comunidade comemoraram a Páscoa, na quarta-feira, 28,e ganharam ovos de chocolate, que foram comprados pela Secretaria Municipal de Educação, para atender as crianças do projeto e dos CMEIs da Rede Municipal.

Os 100 alunos do projeto AABB Comunidade também participaram de um momento de reflexão sobre o significado da Páscoa e, depois, se confraternizaram e degustaram um almoço a base de peixe preparado especialmente para essa data.