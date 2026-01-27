Corpo de Bombeiros alerta sobre aumento de ataques de abelhas e orienta população

O crescimento no número de chamados, principalmente em áreas urbanas e locais com obras, reforça a importância da prevenção
Em qualquer situação de risco envolvendo abelhas ou outros insetos, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros / Divulgação/CNA
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta à população sobre o aumento de ocorrências envolvendo ataques de abelhas na região, especialmente nos últimos dias. As condições climáticas atuais, com calor intenso, tempo seco e mudanças bruscas de temperatura, tendem a deixar os insetos mais agitados e defensivos, elevando o risco de incidentes.
A corporação reforça que atividades como obras, escavações, podas de árvores e qualquer movimentação próxima a colmeias podem desencadear reações agressivas, mesmo que não intencionais. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros divulgou orientações essenciais de como proceder em caso de ataque.
A primeira medida é afastar-se imediatamente do local, procurando abrigo em um ambiente fechado. É fundamental não tentar espantar as abelhas com as mãos ou objetos, pois isso pode aumentar sua agressividade. Proteger o rosto, especialmente olhos, boca e nariz, e evitar correr longas distâncias em áreas abertas, buscando uma proteção rápida, são ações que podem salvar vidas.
Caso a pessoa seja atacada, deve retirar-se da área e procurar atendimento médico, principalmente se houver múltiplas ferroadas. Indivíduos com histórico de alergia a picadas de insetos devem buscar socorro médico imediato. A população também é orientada a não se aproximar de locais isolados ou sinalizados com presença de enxames até que a situação seja controlada por equipes especializadas.
O crescimento no número de chamados, principalmente em áreas urbanas e locais com obras, reforça a importância da prevenção. Em qualquer situação de risco envolvendo abelhas ou outros insetos, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Paixão por carros inspira aluno de Aquidauana a retratar o Encontro das Relíquias
Nirvana Tributo Brasil encerra o 9º Encontro de Relíquias com energia e muito grunge!
Quase um mês depois, emoções do 9º Encontro de Relíquias continuam
Parceria
Assinado pelo secretário em exercício Ben-Hur Ferreira, o edital deste ano é dividido em três campos
Polícia
Ocorrência foi registrada no domingo (25)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS