Aberta oficialmente a 54ª Expoaqui

54ª Expoaqui teve cerimônia de abertura abrilhantada por diversos convidados

Na noite desta quinta-feira, dia 10, a cidade de Aquidauana testemunhou o início da tão aguardada 54ª Expoaqui, um dos eventos mais destacados do calendário agropecuário da região. Com uma deslumbrante cerimônia de abertura realizada ao início da noite, o Parque de Exposições se transformou em um cenário de celebração, unindo o agronegócio, shows musicais, rica culinária e interação entre expositores.

A festa de abertura contou com a ilustre presença de autoridades como o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), secretário da Segov, Pedro Caravina e representantes do Sindicato Rural de Aquidauana, reafirmando a importância deste evento para a comunidade e a economia local.

O prefeito Odilon afirmou que evento marca o encontro de diversos setores, fortalecendo os laços entre o campo e a cidade.

"Ajuda a divulgar a nossa cidade para os outros municípios. Esse evento terá grandes shows nacionais gratuitos para a nossa população poder frequentar um evento como esse. A nossa Exposição começou lá atrás e a agricultura familiar está cada vez mais presente no nosso meio rural, no comércio e é capaz de produzir tão bem e com carinho", disse o prefeito que anunciou recursos para o pequeno agricultor oriundos do Governo do Estado e governo federal.

O prefeito também destacou a importância de ampliar a piscicultura na região e incentivar o pequeno agricultor a produzir peixe e alimentar os aquidauanenses. Odilon Ribeiro ainda destacou que graças as parcerias foi possível fazer um evento gratuito. Além disso, o prefeito destacou que todo o cuidado é necessário para preservar as belezas naturais de Aquidauana e do Pantanal.

O secretário da Segov, Pedro Caravina, explicou que o Governo do Estado está sensível com a preservação e que sabe que deve haver equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente. "Quero desejar a todos uma ótima festa. O Governo estará sempre presente para ajudar no que for preciso a toda a população de Aquidauana."

A diversificada programação da primeira noite da Expoaqui inclui um emocionante Leilão de Corte de Machos e Fêmeas - Marca P Remates, com início às 19h30, oferecendo aos participantes a oportunidade de adquirir animais de qualidade. Em seguida, a adrenalina toma conta do público com o aguardado início do rodeio às 20h, garantindo emoção e entretenimento para os amantes deste esporte.

À medida que a noite avança, a energia contagiante do evento se manterá viva com o renomado cantor Paraná subindo ao palco às 23h, proporcionando um show inesquecível para os presentes. E a festa não para por aí, já que às 00h30, a tenda Show mantém a animação em alta, fazendo jus à promessa da 54ª Expoaqui oferecer quatro dias de entretenimento ininterrupto.

Economia pujante

A Expoaqui não é apenas uma celebração festiva, mas também um impulsionador econômico para a cidade de Aquidauana. Com uma programação repleta de shows imperdíveis, leilões e uma série de atividades interativas, o evento atrai visitantes de toda a região.

Para os próximos dias as expectativas são as melhores, reforçando a relevância da Expoaqui para a comunidade e sua economia. Um detalhe importante é que a entrada é gratuita para o público em geral, incluindo o acesso à pista dos shows. Aqueles que buscam uma experiência premium têm à disposição a opção de aquisição de ingressos para os bangalôs e camarotes.

A Expoaqui continuará suas atividades até o domingo, 13 de agosto, quando culminará com um encerramento espetacular, que antecederá o aniversário de 131 anos de Aquidauana, a ser comemorado no dia 15 de agosto.

Entre os atrativos que se destacam durante os quatro dias de exposição, estão os emocionantes rodeios, nos quais 32 peões destemidos competirão em busca da glória. Além disso, os shows musicais são uma marca registrada do evento, proporcionando momentos de diversão e celebração para todas as idades.

Com a participação ativa do Sindicato Rural, o apoio da prefeitura e o respaldo do Governo do Estado, a 54ª Expoaqui reafirma seu compromisso em oferecer uma experiência única de celebração, cultura e negócios. O evento se destaca como um reflexo do vigoroso setor agropecuário local e da rica tradição cultural da região.

