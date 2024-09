Feira de Ciências de Aquidauana está com inscrições abertas

Divulgação

Estão abertas as submissões de resumos para a Feciaq 2024 do IFMS Campus Aquidauana, a Feira de Ciências de Aquidauana. Em sua 11ª edição, ela contempla os melhores trabalhos científicos de nível fundamental (a partir do 6o ano), médio e técnico dos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda.



Por mais de 10 anos a Feciaq tem exibido trabalhos de diversas áreas do conhecimento das escolas municipais, estaduais, federais e privadas da região, oferecendo aos estudantes autores uma oportunidade ímpar de mostrar sua capacidade científica e suas ideias fantásticas. A Feciaq é credenciada à FETECMS, FEBRACE e MOSTRATEC, tendo enviado seus melhores trabalhos para tais feiras de prestígio há muitos anos.



O grande objetivo da Feciaq é enaltecer o trabalho científico realizado nas escolas públicas e privadas da região, os quais por muitas vezes ficam ocultos ao conhecimento público. Todos os trabalhos aprovados e apresentados na Feciaq farão parte dos Anais da Feciaq 2024, sendo assim considerados publicações científicas.



Segundo o professor Sidney Sousa, muitos dos estudantes que passaram pela Feciaq acabaram tomando gosto pela carreira científica, tendo seguido seus estudos na graduação e posteriormente na pós graduação. "De fato, há estudantes que passaram pela feira e hoje em dia seguem carreira acadêmica profissionalmente", segundo ele.



Ainda segundo o professor, este ano, como uma forma de incentivar a participação na feira pelo público das escolas externas ao IFMS, pretende-se organizar uma excursão com os estudantes dos trabalhos aprovados na feira e que apresentarem devidamente seus trabalhos para o Bioparque Pantanal em Campo Grande. Esta ação tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a Feciaq e os estudantes e docentes externos ao IFMS.



As apresentações da Feciaq ocorrerão entre 14 e 15 de outubro no IFMS campus Aquidauana. A feira faz parte da Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) do IFMS campus Aquidauana. Tanto a Feciaq quanto as ações da SCT são abertas para a visita pública.



Para conferir todas as regras e informações sobre a Feciaq, basta acessar o edital no link abaixo:



https://selecao.ifms.edu.br/perfil/outras/edital-propi-ifms-047-2024-feiras-de-ciencia-e-tecnologia-do-ifms



Este ano, as submissões dos trabalhos são gratuitas, vão até o dia 25/09 e devem ser feitas pela plataforma abaixo:



https://suap.ifms.edu.br/eventos/inscricao/169/