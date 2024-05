Aberto de Natação acontece hoje no clube Gressa

Divulgação

A Escola de Natação do Clube Gressa, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), estará promovendo o Aberto de Natação de Aquidauana, neste sábado, 04 de maio.

O evento tem por finalidade a difusão da modalidade e o intercâmbio dos atletas e amantes da natação. O torneio é aberto para toda comunidade e será realizado nas categorias mirim a master, nos naipes masculino e feminino.

As inscrições para os interessados em participar são gratuitas e podem ser realizadas via WhatsApp (67) 99802- 8828, com professor Álvaro. O evento acontecerá na piscina do Parque Aquático do Clube Gressa, com entrada franca.