Aberto o 10ª PIRAFOLIA de Aquidauana

A primeira noite da 10ª Pirafolia provou que o carnaval de Aquidauana é o mais animado da região pantaneira e melhora a cada ano. O Pantaneiro , que está fazendo a cobertura dessa festa, registrou imagens deste sábado e o que pode perceber, entre outras coisas, que o público presente era composto por muitas famílias, e bastante turistas, que se divertiram a partir das 19 horas, com sambas, axé e as tradicionais marchinhas que marcam o reinado de Momo, sob o comando das bandas Lilás, Armazém Brasil e Maestro Vandão e os Tequilas.

Além de toda animação, o colorido das fantasias também chamou a atenção de quem estava apreciando discretamente os brincantes a se divertirem. Com entrada franca, praça de alimentação, banheiro público e total segurança garantida também pela PM, a animação deu o tom dessa festa que está apenas começando.

Neste domingo, a folia começa às 16 horas com uma atração especial para a criançada, que também poderá aproveitar o carnaval. A noite, O Pantaneiro estará novamente marcando presença seguindo com a cobertura desse que é o melhor carnaval da região Pantaneira.

Toda essa estrutura só está sendo possível porque conta com a organização feita pela Prefeitura Municipal de Aquidauana com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Associação de Moradores de Piraputanga e apoio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo de Mato Grosso do Sul.