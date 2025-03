Abertura de atividades do CCI de Aquidauana tem atÃ© dupla sertaneja

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A abertura das atividades do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Aquidauana, teve muita festa e animação, na manhã desta segunda-feira (17). Teve a dupla Max & Vilmar, com repertório musical que colocou os idosos para dançar e foi servido um delicioso almoço de boas-vindas para os vovôs e vovós do CCI.

Na abertura, o bispo Paulo Ely, fez uma oração e deixou uma mensagem de boas-vindas a todos. A coordenadora do CCI, Eloisa Regina Sousa Pacheco junto com a equipe recepcionou os idosos que integram o projeto e convidados.

Estiveram presentes participando da abertura das atividades do CCI, o vice-prefeito Drº Murilo Acosta, secretário de Assistência Social - Clériton Alvarenga, os vereadores: Renato Bossay, Genivaldo Montana, Ana Saravy, Marquinhos Taxista e Ercilia Mendes Ferreira - coordenadora do Programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa da Universidade Federal de MS.

O CCI é um projeto de interação e socialização, criado e subsidiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender idosos aquidauanenses a partir de 60 anos. Atualmente estão matriculados e participando das atividades 54 idosos e a prefeitura além da alimentação no projeto também oferece o transporte gratuito para os idosos, no Busão Social.

No CCI, os idosos participam de atividades culturais, musicais, jogos, palestras, recebem cuidados para melhorar a saúde com atividades físicas e fisioterápicas e, também, acompanhamento social. Eles também participam do Programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa com a realização de oficinas de alfabetização e letramento, macramê, informática entre outros.

Vale destacar que, o CCI de Aquidauana é um dos poucos projetos para essa faixa etária em MS que funciona de 2ª a 6ª feira, com equipe própria e voltada para o atendimento especializado aos idosos, com atividades elaboradas e planejadas para a terceira idade e que oferece diariamente o transporte, café da manhã e almoço aos idosos.

Centro de Convivência

O CCI de Aquidauana é localizado em ponto estratégico, na Rua Duque de Caxias, de frente da academia da saúde, próximo ao Posto de Saúde, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas.