Abertura do 3º JOSPI em Aquidauana celebra cultura e tradição dos povos indígenas

Marina Carlos foi eleita Miss JOSPI 2026 e Victor Gabriel conquistou o título de Mister
Ao todo, sete delegações da Terra Indígena Limão Verde marcaram presença, representando as três aldeias da região: Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco / Divulgação
A abertura do 3º Jogos da Semana dos Povos Indígenas (JOSPI) foi marcada por momentos de valorização da cultura e da identidade indígena em Aquidauana. A cerimônia iniciou com a apresentação da Dança da Ema, conhecida na língua Terena como Kohixoti-Kipáe, uma importante manifestação cultural do povo Terena.
Na sequência, as mulheres apresentaram a dança Sipúterena, uma dança tradicional feminina que expressa a força, a espiritualidade e a continuidade dos saberes transmitidos entre as gerações.
Após as apresentações culturais, ocorreu a entrada e o desfile das delegações esportivas participantes dos jogos. Ao todo, sete delegações da Terra Indígena Limão Verde marcaram presença, representando as três aldeias da região: Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. Em seguida, foi realizado o juramento das delegações, simbolizando o compromisso com o respeito, a união e o espírito esportivo durante as competições.
Dando continuidade à programação, aconteceu o desfile cultural para a escolha do Mister e da Miss JOSPI, momento que destacou a beleza, a ancestralidade e a representatividade cultural dos povos indígenas participantes.
A grande vencedora do concurso Miss JOSPI 2026 foi Marina Carlos. O primeiro e segundo lugares ficaram, respectivamente, com Rilary Jasmim (1ª princesa) e Thaemy Dias (2ª princesa). O título de Miss Simpatia foi concedido a Nadiele Eugênia.
No concurso masculino, o título de Mister JOSPI 2026 foi conquistado por Victor Gabriel. Amildo Junior foi eleito 1º príncipe, e Sullivan Barros ficou com o 2º príncipe. O Mister Simpatia foi Yudi Peixoto.
O JOSPI integra esporte, cultura e tradição, fortalecendo a valorização dos povos indígenas e promovendo o encontro entre diferentes comunidades em um espaço de celebração e reconhecimento de suas identidades. O evento segue ao longo da semana com competições esportivas e atividades culturais.
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