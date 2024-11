Abertura dos 42º Jogos da Primavera de Aquidauana reúne multidão e inspira jovens atletas

Ronald Régis/ O Pantaneiro

A noite de ontem(4) foi de muita emoção e celebração no Ginásio Poliesportivo Antônio Campelo, que recebeu a abertura oficial dos 42º Jogos da Primavera de Aquidauana. Com a participação de mais de 2 mil estudantes, o evento promete movimentar a cidade ao longo de todo o mês de novembro, com competições esportivas que envolvem alunos, professores e a comunidade local.



A cerimônia foi marcada pela presença de um robô que encantou a garotada, além da animação contagiante que dominou o público. O prefeito Odilon Ribeiro celebrou o momento, destacando a importância dos jogos para a formação da juventude.

Prefeito Odilon Ribeiro - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro



“É uma festa da criançada, das escolas, e de todos os professores de educação física que se dedicam o ano inteiro. É um evento que marca nossa cidade com boas memórias e exemplos para nossa juventude,” disse o prefeito emocionado, lembrando que ele mesmo participou dos Jogos da Primavera em sua juventude, em 1993.





Entre as presenças ilustres, o atleta paralímpico Fernando Rufino, conhecido como “Cowboy de Aço”, compartilhou sua história de superação e motivou os jovens.



“Hoje é um dia de muita honra para mim. Comecei aqui, em Aquidauana, e volto como campeão. Quero que estas crianças acreditem em seus sonhos e não desistam, porque com perseverança tudo é possível,” declarou Rufino, arrancando aplausos de todos os presentes.

Robô alegrando a garotada - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

O presidente da FEMA (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), Wellington Moresco, também expressou sua satisfação com a organização do evento, agradecendo o empenho da equipe e o apoio da prefeitura.



“Foram meses de preparação para garantir que este seja o maior evento estudantil da região. Mais de 2 mil pessoas estão envolvidas, e os jogos acontecerão de manhã, tarde e noite até o dia 25 de novembro,” explicou Moresco, convidando a comunidade a prestigiar as competições.

Festa da Abertura do Jogos da Primavera - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro



Os Jogos da Primavera seguem até o final de novembro, celebrando o esporte, o trabalho em equipe e os laços comunitários, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados e prestigiados de Aquidauana.