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SOLIDARIEDADE

ABIMC agradece doação de cobertores feita pela Maçonaria de Aquidauana

Loja Maçônica Marechal Deodoro da Fonseca fez a entrega de 60 cobertores que serão distribuídos às famílias mais necessitadas da comunidade

Redação

Publicado em 08/05/2026 às 17:52

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ABIMC

A Associação Beneficente Imaculada Conceição de Aquidauana (ABIMC), ligada à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, recebeu nesta semana a doação de 60 cobertores da Loja Maçônica Marechal Deodoro da Fonseca, através do venerável Sheldon Castro Pereira. A entrega foi realizada na tarde desta quarta-feira (06) com a presença de representantes das duas instituições.

A ação solidária irá beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Aquidauana, especialmente durante o período de frio, quando muitas pessoas enfrentam dificuldades para se proteger das baixas temperaturas.

Em nota de agradecimento, a entidade destacou a importância da iniciativa e ressaltou que os cobertores serão destinados às famílias mais necessitadas da comunidade.

Segundo a ABIMC, gestos como esse fazem a diferença na vida de quem mais precisa e reforçam a importância da união e da solidariedade em prol do próximo.

“O calor que mais aquece é o da solidariedade”, destacou Neusa Gehre, Coordenadora da ABIMC, ao agradecer pela contribuição.

A ação demonstra o compromisso social das instituições envolvidas e reforça a corrente de apoio às famílias atendidas pela associação beneficente.

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