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CARINHO ESPECIAL

ABIMC entrega kits do Dia das Mães no Hospital de Aquidauana

A ação começou pela maternidade e foi encerrada no setor de hemodiálise, levando acolhimento, carinho e palavras de conforto para mulheres que enfrentam momentos delicados de saúde e preocupação familiar.

Redação

Publicado em 09/05/2026 às 19:41

Atualizado em 09/05/2026 às 20:03

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A ABIMC realizou neste sábado (09) uma emocionante ação em homenagem ao Dia das Mães no Hospital Regional de Aquidauana.

Mesmo diante da chuva insistente e do frio que atinge a região, voluntários da associação percorreram todas as alas da unidade hospitalar para entregar kits e mimos às mães internadas e também às mães que acompanham pacientes no hospital. Ao total foram entregues aproximadamente 40 kits.

A ação começou pela maternidade e foi encerrada no setor de hemodiálise, levando acolhimento, carinho e palavras de conforto para mulheres que enfrentam momentos delicados de saúde e preocupação familiar.

Segundo a associação, a missão foi cumprida com as bênçãos de Deus e teve como principal objetivo aquecer os corações das mães atendidas no hospital, mostrando que pequenos gestos podem fazer grande diferença em dias difíceis.

A iniciativa emocionou pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, reforçando a importância da solidariedade e do cuidado humano, especialmente em datas tão simbólicas como o Dia das Mães.

A ABIMC desenvolve frequentemente ações beneficentes e sociais voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade em Aquidauana e região, promovendo apoio, acolhimento e esperança para quem mais precisa.

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