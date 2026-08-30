ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

Abimc

A Associação Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) realizou uma manhã especial de solidariedade e cuidado na Pastoral da Criança da Arara Azul, no bairro São Francisco, em Aquidauana. A iniciativa teve como objetivo proporcionar às crianças momentos de atenção, carinho e alegria, além de contribuir com as famílias atendidas pela comunidade.

Um dos destaques da ação foi o corte de cabelo gratuito, realizado voluntariamente pelas cabeleireiras Ana Maria Nunes Ribeiro de Melo, Roseli Bezerra da Silva Morais e Juliana Santos. Juntas, as profissionais atenderam mais de 30 pessoas com cortes de cabelo, levando cuidado, autoestima e atenção aos participantes.

Além do trabalho das cabeleireiras, a ação também contou com a solidariedade de voluntários que levaram lanches, roupas e brinquedos para doação. Os itens foram destinados às crianças e famílias atendidas pela Pastoral, contribuindo para tornar a atividade ainda mais especial.

A manhã foi marcada por sorrisos, brincadeiras e momentos de convivência, criando um ambiente acolhedor e alegre para as crianças. Para a ABIMC, a iniciativa representa a importância de unir voluntariado e solidariedade para atender às necessidades da comunidade.

A participação das três cabeleireiras foi fundamental para o sucesso da ação. O atendimento de mais de 30 pessoas demonstra o alcance da iniciativa e o impacto que o trabalho voluntário pode proporcionar.

Com ações como essa, a ABIMC reafirma seu compromisso com a comunidade de Aquidauana, promovendo iniciativas que unem assistência, cuidado e afeto, contribuindo para levar mais dignidade e esperança às crianças e suas famílias.

