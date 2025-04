ABIMC realiza Ação Pascal em hospitais de Aquidauana e Anastácio

Neste sábado, 12 de abril, a Associação Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) promoveu uma emocionante Ação Pascal em três hospitais da região: Hospital Regional de Aquidauana, Hospital da Funrural e o Hospital de Anastácio. A iniciativa teve como objetivo levar uma mensagem de fé, esperança e conforto aos pacientes internados, por meio de gestos simples, mas profundamente significativos.

Com o tema inspirado na mensagem "Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã", a ação envolveu a entrega de pequenos mimos acompanhados de palavras de carinho e espiritualidade. Durante as visitas, voluntários da associação, acompanhados por músicos, percorreram os corredores entoando canções que falam de amor, vida e superação.

As melodias, combinadas com o gesto de escuta e presença, tocaram não apenas os pacientes, mas também familiares e profissionais da saúde que acompanhavam a ação. Muitos dos momentos foram marcados por lágrimas, sorrisos e abraços silenciosos — expressões de um afeto que, mesmo sem palavras, encontrou espaço nos corações de quem mais precisava.

A coordenadora da ABIMC, Neusa Gehre, destacou o valor da iniciativa: “É um gesto simples, mas que carrega um grande significado. Nessas datas especiais, a fé se renova e é importante lembrar que, mesmo nos momentos difíceis, ninguém está sozinho.”

A Ação Pascal da ABIMC reforça o compromisso da entidade com os valores da solidariedade, empatia e cuidado ao próximo, mostrando que a verdadeira celebração da Páscoa vai além das tradições e se concretiza em atitudes que transformam vidas.