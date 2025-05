Academia ao ar livre é alvo de vândalos em Piraputanga

Divulgação

Um dos aparelhos da academia ao ar livre recém-instalada na Praça Central de Piraputanga, distrito de Aquidauana, foi danificado nesta semana, poucos dias após a conclusão da montagem, realizada no dia 5 deste mês.



A informação foi confirmada por Edson Fernandes de Almeida, presidente da Associação de Moradores de Piraputanga. Segundo ele, a instalação foi viabilizada com apoio do vereador Montana, do servidor Alexandre e do prefeito Mauro e sua equipe da prefeitura de Aquidauana.



Apesar de rumores de que adolescentes teriam danificado o equipamento, Edson informou que não há provas que confirmem a autoria do ato e, por isso, um boletim de ocorrência não foi registrado.







“Já estou tomando providências para conseguir o reparo da peça quebrada e devolver o equipamento à comunidade o mais rápido possível”, afirmou Edson.





