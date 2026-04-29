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Academia Assaí abre inscrições e prêmios chegam a R$ 1 milhão

Iniciativa traz uma jornada de cursos para empreendedores do setor de alimentação em todo o Brasil

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 09:20

Atualizado em 29/04/2026 às 09:24

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Divulgação

O Instituto Assaí abre as inscrições gratuitas para a 9ª edição do Prêmio Academia Assaí, iniciativa voltada ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores(as) do setor de alimentação em todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever até 10 de maio, pelo site oficial da premiação.

Ao longo das oito edições anteriores, o programa já beneficiou cerca de 9.500 empreendedores(as) e distribuiu mais de R$ 6,5 milhões em premiações, além de oferecer capacitação voltada à gestão de negócios. E Mato Grosso do Sul marcou presença entre os(as) vencedores(as) da etapa Centro-Oeste em 2025. O empreendedor Dirlei Oliveira, cocriador da Cuscuz Mandacaru, foi um dos ganhadores da fase regional.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em estados onde o Assaí possui lojas e atuar no setor de alimentação, além de ter negócios com faturamento de até R$ 360 mil por ano. A inscrição é realizada online e inclui acesso ao curso de Educação Financeira para Empreendedores, da plataforma Academia Assaí. Os interessados devem se inscrever pelo link: www.premioacademiaassai.com.br.

Neste ano, o programa terá como tema central Finanças. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1 milhão em premiações, como dinheiro no cartão pré-pago, crédito no aplicativo Meu Assaí, smartphones, consultoria individual e muito mais, contemplando milhares de empreendedores(as) ao longo das etapas da iniciativa.

“As capacitações são uma parte essencial do Prêmio Academia Assaí. Ao trazer a temática finanças como tema central desta edição, buscamos apoiar os empreendedores para que seus negócios possam ser lucrativos e crescer de forma saudável”, afirma Fabio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.


Etapas do Prêmio

O processo de seleção será estruturado em quatro etapas, que combinam capacitação e incentivos financeiros ao longo da jornada dos participantes, podendo chegar a R$ 30 mil individualmente.
Na primeira fase, todos os inscritos terão acesso a uma semana de curso online em finanças, com conteúdos voltados à gestão e organização financeira dos negócios.
Na segunda etapa, 2.250 empreendedores(as) serão selecionados para um curso complementar avançado e receberão R$ 400 em crédito no aplicativo Meu Assaí, incentivo voltado ao apoio na compra de produtos e abastecimento do negócio.
Na etapa seguinte, 20 participantes serão reconhecidos como vencedores(as) regionais e participarão de uma semana de imersão presencial com atividades de capacitação e troca de experiências. Cada empreendedor(a) receberá mais R$ 4 mil em dinheiro, R$ 600 em crédito no aplicativo Meu Assaí, um smartphone e três horas de consultoria individual em gestão, além de participar de um evento especial realizado em loja.
Na fase final, quatro empreendedores(as) serão reconhecidos como vencedores(as) nacionais, após votação online e também com participação de uma banca presencial de jurados. Cada um receberá mais R$ 15 mil em premiação, além de concorrerem a R$ 10 mil como destaque nacional e acesso a uma consultoria individual voltada ao desenvolvimento do negócio.
A edição de 2026 mantém o modelo de seleção com distribuição regional dos participantes, buscando contemplar empreendedores(as) de diferentes regiões do país. Os 2.250 premiados(as) são definidos a partir de uma divisão proporcional entre as regiões brasileiras, considerando indicadores como níveis de informalidade no setor de alimentação, densidade populacional e presença de lojas do Assaí em cada território.
A distribuição regional dos premiados(as) prevê 900 participantes no Sudeste, 750 no Nordeste, 300 no Norte, 200 no Centro-Oeste e 100 no Sul.

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