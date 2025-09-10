Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 08:36

VI Open Nacional de Karatê

Atletas de Aquidauana conquistam 5 medalhas em evento nacional de karatê

Academia Ken Zen Kan levou 10 atletas e retorna com ouro, prata e bronze em várias categorias

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 06:44

No último sábado, a Academia de Karate Ken Zen Kan, de Aquidauana, participou do VI Open Nacional de Karatê, realizado na cidade de Três Lagoas. A delegação, composta por 10 karatecas, disputou diversas categorias e enfrentou atletas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, entre outros estados.

A performance dos atletas da Ken Zen Kan foi destaque durante o evento, com cinco atletas subindo ao pódio. Valentina Lima saiu vitoriosa em duas frentes, conquistando ouro tanto no kata quanto no kumite. Maryani Pereira também garantiu prata nas duas modalidades, demonstrando consistência e alto nível técnico.

Os demais bronzeados incluem Antonela Lima, Isabelly Cardozo, Kauan Corrêa e Alisson Ortiz, todos com medalha de bronze no kumite, reforçando a força da equipe em competições nacionais.

A participação do grupo de Aquidauana evidencia o crescimento do karate nacional e o trabalho sério da Ken Zen Kan, que vem promovendo a formação de atletas em diferentes faixas e categorias. A organização do evento reuniu atletas de diversos estados, fortalecendo o intercâmbio técnico e a competitividade entre as equipes.

A cidade de Aquidauana celebra o desempenho de seus atletas, que seguem treinando com foco na evolução técnica e na participação em novas etapas do circuito nacional. A Ken Zen Kan agradece o apoio da comunidade, familiares e parceiros que contribuem para a continuidade do esporte e para o crescimento do karate no estado.

