Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 14:45

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Aquidauanense Jandira Trindade participa de evento da Academia Feminina de Letras e Artes

O evento também marcou a posse da acadêmica Ana Maria Benedelli, que passou a integrar oficialmente o quadro da entidade

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 08:22

Atualizado em 04/02/2026 às 09:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A aquidauanense Jandira Trindade participou da celebração dos 18 anos da Academia Feminina de Letras e Artes, realizada em Aquidauana, evento que também marcou a posse da escritora Ana Maria Benedelli como nova acadêmica da instituição.

A cerimônia reuniu integrantes da Academia, convidados e representantes do meio cultural para celebrar a trajetória da entidade, que completa 18 anos de atuação voltada à promoção da literatura, das artes e da produção intelectual feminina.

Leia Também

• Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

• Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

• Morador denuncia academia por perturbação do sossego no bairro Guanandy

Durante o evento, foi realizada a solenidade de posse de Ana Maria Benedelli, que passa a integrar oficialmente a Academia Feminina de Letras e Artes. A programação destacou a importância da instituição no incentivo à cultura e no fortalecimento da produção literária e artística no município.

A participação de Jandira Trindade reforçou a presença de Aquidauana no cenário cultural representado pela Academia, evidenciando o vínculo da cidade com iniciativas voltadas à valorização da literatura, da arte e da memória cultural.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Defesa Civil de Aquidauana deve emitir alerta oficial devido risco de enchente

Atenção

Queda de árvores provoca bloqueio total de rodovias na região de Aquidauana e Anastácio

Monitoramento

Rio Aquidauana sobe rapidamente durante a madrugada e atinge limite 

Equipes da Defesa Civil e prefeitura já estão em alerta para início da retirada de ribeirinhos

Chuva intensa

Chuvas intensas deixam estradas vicinais em perigo em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

O Pantaneiro acompanha nível do Rio Aquidauana após chuvas intensas

ÚLTIMAS

Parceria institucional

Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

recebe doação de veículos da Receita Federal para fortalecer frota municipal

Gestão estratégica

Prefeitura de Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento nesta quarta

O prefeito Mauro do Atlântico fez um convite aberto à população para participar do lançamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo