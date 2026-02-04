Aquidauanense Jandira Trindade participa de evento da Academia Feminina de Letras e Artes

Divulgação

A cerimônia reuniu integrantes da Academia, convidados e representantes do meio cultural para celebrar a trajetória da entidade, que completa 18 anos de atuação voltada à promoção da literatura, das artes e da produção intelectual feminina.

A aquidauanense Jandira Trindade participou da celebração dos 18 anos da Academia Feminina de Letras e Artes, realizada em Aquidauana, evento que também marcou a posse da escritora Ana Maria Benedelli como nova acadêmica da instituição.

Durante o evento, foi realizada a solenidade de posse de Ana Maria Benedelli, que passa a integrar oficialmente a Academia Feminina de Letras e Artes. A programação destacou a importância da instituição no incentivo à cultura e no fortalecimento da produção literária e artística no município.

A participação de Jandira Trindade reforçou a presença de Aquidauana no cenário cultural representado pela Academia, evidenciando o vínculo da cidade com iniciativas voltadas à valorização da literatura, da arte e da memória cultural.

