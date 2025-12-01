Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 21:27

Buscar

Últimas notícias
X
Sustentabilidade

Acadêmicos da UFMS levam projeto que valoriza artesanato indígena a competição nacional

A classificação da Pantanerds reforça ainda o compromisso da UFMS com a formação de jovens inovadores

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 19:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

iniciativa que nasceu dentro do programa de extensão Enactus e que busca valorizar a cultura indígen / Divulgação

Uma equipe formada por quatro estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus de Aquidauana (CPaq), está representando o estado na etapa nacional do Desafio Liga Jovem (DLJ), competição de inovação e empreendedorismo promovida pelo Sebrae, que ocorre em Belém (PA). A fase preliminar da disputa aconteceria nesta segunda-feira, dia 1º, e a grande final está marcada para terça-feira, 2.

Chamada de Pantanerds, a equipe é composta pelos estudantes de Administração Paulo Henrique Tavares, Daniel Benitez Martins e Maria Eduarda Souza Aivi, e pela aluna de Ciências Biológicas Kacielle Palheta Verissimo, sob orientação do professor José Alexandre dos Santos. Eles competem com o projeto Itukéti – que significa “fazer indígena” –, iniciativa que nasceu dentro do programa de extensão Enactus e que busca valorizar a cultura indígena, o artesanato local e a geração de renda de forma sustentável.

“O projeto foi criado a partir do interesse dos estudantes em atuar diretamente junto às comunidades”, explica o professor José Alexandre. “A ideia é conectar os artesãos indígenas às pessoas que consomem arte, mas indo além da comercialização: queremos dar protagonismo à cultura indígena, trazendo também a história e a tradição por trás de cada peça.”

Diferente de outros modelos, o Itukéti garante que o artesão receba 100% do valor da peça vendida. “Até o momento, não conheço outro projeto que tenha esse modelo de negócio em específico com o qual trabalhamos”, destaca o estudante Paulo Tavares.

A trajetória do grupo é marcada por histórias de impacto real. Em uma das primeiras parcerias, a equipe conheceu a artesã Clemilda, da aldeia Mãe Terra, em Miranda. Após venderem suas peças e serem premiados em um evento nacional do Enactus em São Paulo, os estudantes retornaram à aldeia para entregar o troféu e novas ferramentas de trabalho. “Ela nos agradeceu, não pelo material, mas por termos nos lembrado dela e voltado até lá”, recorda Paulo. Para o professor orientador, a participação no DLJ e o desenvolvimento do Itukéti são experiências transformadoras.

“O desafio proporciona aprimorar ideias com apoio de especialistas, ampliar o olhar sobre o empreendedorismo e compreender como unir propósito e inovação”, avalia José Alexandre. “Isso fortalece competências essenciais como liderança, trabalho em equipe, empatia social e capacidade de transformar conhecimento em soluções.”

Representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional, segundo ele, é um reconhecimento do trabalho construído com esforço e dedicação. “É uma chance de mostrar o potencial transformador da educação e do empreendedorismo social, dar visibilidade ao Pantanal e às comunidades indígenas, que representam boa parte dos nossos estudantes”, afirma.

A classificação da Pantanerds reforça ainda o compromisso da UFMS com a formação de jovens inovadores e com o desenvolvimento socioeconômico regional, unindo saberes tradicionais, tecnologia e impacto social. O projeto conta também com a coordenação da diretora do CPaq, Ana Graziele Toledo, e do professor Bruno Araujo.

A torcida agora está voltada para Belém, onde o “fazer indígena” ganha o Brasil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Reencontro reúne estudantes da década de 80 do Irene Cicalise

Musica

Noite cultural em Cmei encanta famílias com apresentações de ritmos brasileiros

Disciplina

Formatura da Patrulha Mirim 2025 celebra conquistas e emoções no Clube Arpa

O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, padrinhos e autoridades

Trânsito

Acidente na BR-262 deixa uma pessoa ferida após tentativa de ultrapassagem

Publicidade

Meteorologia

Sol e calor marcam o sábado em Aquidauana e Anastácio

ÚLTIMAS

Sustentabilidade

Nioaque escreve capítulo histórico com projetos para indígenas e quilombolas

O plano marca um avanço significativo no fortalecimento das comunidades tradicionais e no desenvolvimento do etnoturismo

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo