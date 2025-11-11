Acessibilidade

11 de Novembro de 2025

Solidariedade

Acadêmicos da UFMS realizam ação recreativa com idosos de Aquidauana

Os estudantes organizaram um bingo recreativo, preparando as cartelas, conduzindo o jogo e distribuindo prêmios simbólicos

Da redação

Publicado em 11/11/2025 às 09:57

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Os acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/Aquidauana), integrantes do Grupo do Bem e do projeto “Gestão de Serviços e Responsabilidade Social – 4ª Edição”, realizaram na segunda-feira (10) uma atividade recreativa no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

A ação foi orientada pela professora Karoline Ferreira Kinoshita Goes, responsável pela disciplina Gestão de Serviços, e teve o objetivo de promover integração e socialização entre os participantes. Os estudantes organizaram um bingo recreativo, preparando as cartelas, conduzindo o jogo e distribuindo prêmios simbólicos.

De acordo com a UFMS, a iniciativa também proporcionou aos acadêmicos vivência prática dos conteúdos trabalhados em sala de aula, envolvendo temas como atendimento ao público, empatia, qualidade nos serviços e responsabilidade social.

A coordenadora do CCI, Eloísa Pacheco, destacou a importância da parceria com a universidade.

“Essas atividades são muito significativas para nossos idosos. Eles se sentem valorizados, acolhidos e participam com entusiasmo. Agradecemos à professora Karoline e aos acadêmicos da UFMS por essa iniciativa, que reforça a importância do convívio e da solidariedade”, afirmou.

O Grupo do Bem e os estudantes participantes destacaram que a ação contribuiu para aproximar a instituição da comunidade aquidauanense, fortalecendo o papel social da universidade.

