Acadêmicos da UFMS realizam aula de campo no Parque da Lagoa Comprida

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

No último sábado (10), alunos dos cursos de Geografia — Licenciatura e Bacharelado — da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Aquidauana, participaram de uma aula de campo no Parque Municipal da Lagoa Comprida. A atividade foi promovida como parte do conteúdo da disciplina de Ecologia Geral.



Os acadêmicos foram recepcionados pelo biólogo Fernando Ibanez Martins, doutor em Ecologia e Conservação da Natureza, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele realizou o acompanhamento técnico da atividade e apresentou aos estudantes aspectos ecológicos do Parque da Lagoa Comprida e do Pantanal.



A unidade de conservação está localizada na área urbana do município de Aquidauana e serve como espaço de pesquisa e observação para temas relacionados ao meio ambiente. Durante a visita, os estudantes coletaram dados e informações que contribuem para a compreensão de dinâmicas ecológicas locais.

