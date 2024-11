Acadêmicos de Direito pedem doação de material escolar para crianças de Associação

Material escolar / Divulgação

Os acadêmicos do curso de Direito da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) do campus de Aquidauana, estão arrecadando roupas e materiais escolares, para ajudar as crianças e adolescentes da Associação Cristã Casa da Esperança, do Bairro Nova Aquidauana.

Além das roupas, os interessados em ajudar podem doar lápis de cor, borracha, lápis, giz de cera, folhas sulfite, entre outros.

A doação é para que as crianças e adolescentes iniciem o próximo ano letivo com material escolar.

Quem puder contribuir e ajudar podem entregar as doações na agência do INSS de Aquidauana, na escola Cândido Mariano e procurar a Rejane, ou pelo watts 67 98457-3241, para recolher a doação.