Acadêmicos participam de visita técnica em Viveiro de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O Viveiro Municipal de Aquidauana recebeu acadêmicos do 3º ano de Engenharia Florestal da disciplina de Viveiro Florestal para uma visita técnica voltada ao aprendizado prático sobre produção e recuperação ambiental. A atividade foi realizada na última sexta-feira (12), e proporcionou aos estudantes contato direto com os métodos de coleta de sementes, semeadura e transplante de mudas nativas e frutíferas, além da compreensão da importância dessas práticas para a arborização urbana.



A programação foi concluída na área de preservação permanente (APP) da Lagoa Comprida, onde os alunos acompanharam o processo de reflorestamento, com ênfase no método de plantio e na escolha adequada das espécies nativas para a recomposição do espaço.



O biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fernando Ibanhez, conduziu a atividade e informou que haverá, futuramente, capacitação no campus da UEMS sobre beneficiamento e armazenamento de sementes florestais, reforçando a parceria entre as instituições.



A iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente tem como objetivo integrar ensino, pesquisa e práticas de preservação, contribuindo para a formação dos profissionais da área e para a sustentabilidade em Aquidauana.

