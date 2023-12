Ação conjunta em Aquidauana intensifica combate à dengue

Ação ocorreu hoje / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o setor de controle de vetores, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Departamento de Trânsito do município, uniram esforços em uma ação estratégica na manhã de hoje, 1, para intensificar o combate à dengue na cidade.

Equipes dedicadas percorrem as principais vias, alertando a população sobre a importância de prevenir a proliferação do mosquito transmissor da doença. Munidos de informações e orientações, os profissionais destacam medidas essenciais para eliminar criadouros do Aedes aegypti.

"A prevenção é a nossa maior arma contra a dengue. Estamos aqui para conscientizar a comunidade sobre a gravidade da situação e a necessidade de cada cidadão contribuir ativamente", ressaltou um dos trabalhadoresda ação.

A iniciativa abrange não apenas a conscientização, mas também a identificação e eliminação de possíveis focos do mosquito. A colaboração do SAMU e do Departamento de Trânsito acrescenta mobilidade e eficácia à operação, garantindo que a mensagem alcance diversos pontos da cidade.

Moradores são orientados a realizar vistorias em suas residências regularmente, eliminando recipientes que possam acumular água e se tornar criadouros do mosquito. Além disso, a população é incentivada a adotar medidas simples, como o uso de repelentes e telas em janelas.