Ação da Energisa acontece de hoje a quinta em Aquidauana

Divulgação

A ação da Energisa acontece de hoje, dia 28, a quinta-feira, dia 30, em Aquidauana.

Na ocasião será a prestação de serviços para ajudar os moradores de Aquidauana a economizarem na conta de luz.

A ação acontece no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, com os serviços:

Cadastro para benefício da tarifa social

Troca de lâmpadas

Inscrição e sorteio de geladeiras

Mesmo se o cliente possui débitos pendentes com a Energisa, ele pode se cadastrar para o benefício da tarifa social.

Horário de atendimento nos dias 28 a 30 de março: 7h às 11 e das 13h às 17.