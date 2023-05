PM assegura queda em 50% dos crimes em Anastácio e Aquidauana

Estratégias planejadas da PM, reduzem crimes em Aquidauana e Anastácio / @7bpm.pmms

Levantamento sobre a segurança nas áreas do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no último bimestre, abril e maio, indicam redução de furtos principalmente nas áreas cobertas pela corporação, que têm à frente o tenente-coronel PM Guilherme Dantas Lopes. Desde que assumiu o comando, o militar conduz trabalho ostensivo com a companhia com vistas à redução e repressão às ação da criminalidade nas áreas cobertas pelo 7º BPM.

No último bimestre, a PM realizou dez operações de intensificação de policiamento preventivo e ostensivo, das quais cinco foram operações de blitz, desencadeadas no mês de maio visando reprimir a criminalidade, como circulação de veículos irregulares, muito utilizados por criminosos em suas ações.

Redução de frutos em Anastácio e Aquidauana foi de 50% em média

Segundo o levantamento, os crimes de furtos em Aquidauana no período de abril a maio, sofraram redução de 50%, quando comparado no mês anterior. Na vizinha Anastácio, no mesmo período, a diminuição foi de 58%. Esses resultados estão sob as ações ostensivas que o novo comandante do 7º BPM Tenente-coronel PM Guilherme Dantas Lopes, vem impondo desde a sua posse. O levantamento, que está sendo apresentado em números positivos, revela o resultado positivo das medidas de repressão ao crime, impostas na região.

Confira em números essa redução realizada pela força policial

Aquidauana

22 de março a 22 de abril - foram 48 ocorrências;

22 de abril a 22 de maio - 24 ocorrências, o que mostra uma queda de 50%.

Anastácio

22 de março a 22 de abril - 19 ocorrências;

22 de abril a 22 de maio - 8 ocorrências, numa redução de 58%. Esses números expressam que a presença da polícia militar inibe a ação de bandidos na região, o que reflete em segurança para a população.

Ações preventivas referentes aos dias 12 a 21 de maio, também revelam em números o resultado de uma ação policial ostensiva

Em cinco blitzes foram:

101 pessoas abordadas;

61 veículos abordados;

10 veículos 2 rodas encaminhados ao pátio do Detran;

64 notificações de trânsito.

As ações seguem para reprimir crime e infrações, inclusive nas rodovias, como na MS-450 e área urbana dos distritos;

39 indivíduos abordados; 28 veículos abordados.

Confiante com os índices, o Comandante do 7º BPM, Aquidauana, Tenente-Coronel PM Guilherme Dantas Lopes, demonstra otimismo com os indicativos numéricos.

“As estatísticas de criminalidade serão acompanhadas de forma sistemática com análise dos dados e planejamento de ações pontuais nos locais onde houver maior concentração de crime”, destaca o militar.

O comande alerta ainda, que todo tipo de crime, deve ser comunicado ao telefone 190, porque é através dessas denúncias que ele e sua equipe podem estar sempre renovando ações para reprimir, punir, inibir e prender criminosos. O Tenente-Coronel lembra, que desde uma única cabeça de gado a uma bolsa furtada no centro da cidade deve ser comunicado imediatamente à polícia militar, para que na mesma rapidez da denúncia, o criminoso possa ser preso em flagrante por uma das guarnições da PM.