Acontece dia 23 de março (sábado), uma atividade no Rio Aquidauana em prol da preservação e manutenção dos recursos hídricos em comemoração ao Dia Mundial da Água.

A iniciativa e organização é do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, a ação é em prol da preservação e manutenção dos recursos hídricos.

A manutenção da limpeza das cidades e dos rios é um trabalho conjunto de três setores, o Governo, a sociedade civil e a iniciativa privada, os quais juntos, têm a responsabilidade de colocar em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Comandante do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana Ataíde Aparecido Pereira da Silva, convida a população a se juntar nesse objetivo, cuja ação será de limpeza/retirada de objetos sólidos do leito do Rio Aquidauana por cerca de 19 km.

O ponto de partida do evento será no Quartel da Polícia Militar Ambiental em Aquidauana/MS, dia 23/03/2024 às 5 horas da manhã com previsão para término às 10 horas.

As Equipes serão distribuídas visando as duas margens do rio. Visando a eficácia da ação o perímetro será fatiado, da seguinte forma:

Subindo da Barra do Rio Taquarussu até a Ponte sobre a BR-262; Da Barra do Rio Taquarussu até a Ponte Nova; Da Ponte Nova até a Ponte Boiadeira; Da Ponte Boiadeira até a Ponte de Ferro; Da Ponte de Ferro até o Mangueiral e o Mangueiral até o Pesqueiro “Toca da Onça”.