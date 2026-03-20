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AÃ§Ã£o de saÃºde bucal Ã© realizada em escola da Fazenda Taboco em Aquidauana

A aÃ§Ã£o teve como objetivo orientar os alunos sobre prÃ¡ticas relacionadas Ã  higiene bucal no ambiente escolar

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 20/03/2026 Ã s 09:59

Atualizado em 20/03/2026 Ã s 10:15

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Thais Mendes

Uma ação de educação em saúde bucal foi realizada na quinta-feira (19) na Escola Municipal Polo Pantaneira Joaquim Alves Ribeiro, localizada na Fazenda Taboco, em Aquidauana.

A atividade incluiu palestra sobre cuidados com a saúde bucal, prevenção de doenças e hábitos diários. Durante o encontro, os alunos participaram com perguntas e acompanharam as orientações apresentadas.

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Também foram realizadas demonstrações de técnicas de escovação e uso do fio dental, além de escovação supervisionada, permitindo que os estudantes aplicassem as orientações recebidas.

A ação teve como objetivo orientar os alunos sobre práticas relacionadas à higiene bucal no ambiente escolar.

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