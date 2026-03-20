AÃ§Ã£o de saÃºde bucal Ã© realizada em escola da Fazenda Taboco em Aquidauana

Thais Mendes

Uma ação de educação em saúde bucal foi realizada na quinta-feira (19) na Escola Municipal Polo Pantaneira Joaquim Alves Ribeiro, localizada na Fazenda Taboco, em Aquidauana.

A atividade incluiu palestra sobre cuidados com a saúde bucal, prevenção de doenças e hábitos diários. Durante o encontro, os alunos participaram com perguntas e acompanharam as orientações apresentadas.