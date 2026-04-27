Ação de vacinação nas aldeias Ipegue e Bananal em Aquidauana

Ao todo, foram aplicadas 1.168 doses de vacinas, ampliando a proteção da população contra diversas doenças
A mobilização teve como foco ampliar a cobertura vacinal, especialmente contra doenças respiratórias / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, promoveu no sábado, dia 25, uma grande mobilização de vacinação nas aldeias Ipegue e Bananal, levando cuidado, proteção e acesso à saúde diretamente às comunidades indígenas.
Ao todo, foram aplicadas 1.168 doses de vacinas, ampliando a proteção da população contra diversas doenças e fortalecendo a cobertura vacinal nas comunidades. Desse total, 865 doses foram contra a influenza, 297 contra a Covid-19 e 16 doses de outros imunizantes, garantindo cuidado integral e prevenção para diferentes faixas etárias.
A mobilização teve como foco ampliar a cobertura vacinal, especialmente contra doenças respiratórias, além de facilitar o acesso aos imunizantes em regiões mais afastadas da área urbana. Com atuação dedicada, as equipes de saúde levaram não apenas a vacinação, mas também orientações importantes sobre prevenção e cuidados, garantindo um atendimento humanizado e próximo da comunidade.
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento segue intensificando as ações em todo o município, destacando a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. A iniciativa nas aldeias Ipegue e Bananal reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde das populações indígenas, garantindo acesso igualitário aos serviços de imunização e contribuindo para a redução de doenças preveníveis.
A ação integra o calendário contínuo de vacinação da prefeitura, que busca alcançar as comunidades mais distantes da zona urbana, levando proteção e cuidado a todas as regiões do município. Nos próximos dias, novas mobilizações devem ocorrer em outras aldeias da região.
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